Курган, , 19:12 — REGNUM В Зауралье формируется единый медиахолдинг на базе областной газеты «Новый мир». В новую структуру войдут практически вся районная пресса, сообщает «Область 45».

Цели, задачи и функционал нового медиахолдинга обсудили на заседании 10 февраля 2021 года, где присутствовали замгубернатора Владислав Кузнецов, председатель регионального парламента Дмитрий Фролов, руководитель информационного департамента областного правительства Анастасия Гусарова, зампредседатель Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, а также представители Союза журналистов и редакторы районных газет.

Прозвучало множество вопросов. Как отмечает издание, не на все из них были получены ответы.

Отметим, что грядущая реформа ранее вызвала протест журналистов Курганской области. Их поддержал Алексей Вишневецкий, отметив в своём посте на Facebook, что «гибель районной прессы в Курганской области еще можно предотвратить».

«Журналисты — не обслуживающий персонал. Мы — основа системы информационной безопасности страны. Никому нельзя принимать келейные решения по «оптимизации» районной прессы с последующим ее уничтожением. Это понимают в Москве и во многих регионах. Но только не в Кургане», — сетовал Вишневецкий в конце января.

Как передаёт Ura.ru, на заседании 10 февраля курганские журналисты предложили отложить создание единого медиахолдинга до 2022 года.