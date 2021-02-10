Москва, , 18:59 — REGNUM Число автомобилей на дорогах Москвы продолжает увеличиваться, за последнюю неделю оно выросло ещё на 40 тысяч. Об этом сообщили 10 февраля в департаменте транспорта столицы.

ДПС Петр Данилов © ИА Красная Весна

«На личные авто только за последние дни пересели 185 тысяч человек. Из них 60% приходится на жителей Московской области, 40% — на москвичей», — сообщается в Telegram-канале департамента.

Отмечается, что накануне на дорогах столицы было зафиксировано 2,95 миллиона автомобилей, что на 40 тысяч больше, чем неделей ранее, и на 30 тысяч, или на 1%, выше показателей прошлого года.

В департаменте считают, что причинами такого роста являются как похолодание в столичном регионе, так и смягчение коронавирусных ограничений, в том числе отмена требования о переводе 30% сотрудников на удаленную работу.

«С увеличением числа машин, выросла и вероятность пробок в часы пик», — отметили в департаменте, призвав автомобилистов по возможности выбирать непиковое время для поездок и планировать их заранее.