Санкт-Петербург, , 19:24 — REGNUM Проблемные стройки жилых домов и жилых комплексов, сдачи которых в эксплуатацию ждут дольщики, обсудили 10 февраля в петербургской администрации, определив, кто отстаёт от графика.

Новостройки Петербурга Елена Молчанова © ИА REGNUM

Так, согласно полученной на совещании информации, общая готовность ЖК «На Заречной», который строила обанкротившаяся группа компаний «Норманн», составляет 80% по графику, ввести его в эксплуатацию надеются в III квартале 2021 года.

По ЖК «Три апельсина» завершены все конкурсные процедуры, заключены договоры с субподрядчиками, дом также надеются сдать в III квартале 2021 года, хотя вентиляция готова только на 20%, оштукатуривание фасада — на 30%, а ремонт и восстановление лифтов — на 15%.

ЖК «Вариант» в Пушкине планируется ввести в эксплуатацию в июле 2021 года. На данный момент объект готов наполовину.

По ЖК «Морской конек» конкурсный управляющий УК «Балтик С» сообщила, что в рамках банкротства застройщика подписано соглашение с инвестором о завершении строительства. Договор технического заказчика сейчас согласовывают.

ЖК «Панорамы Залива» на Двинской улице, 8 готов уже на 95% — идет установка стальных ограждений парапета паркинга, отделочные работы первых этажей и монтаж вентиляции. По заверениям застройщика, завершить работы планируется в конце февраля. Сейчас объект проверяет Госстройнадзор.

Жилой дом, который «СК «Дальпитерстрой» возводит в Парголово, тоже готов на 95% и будет сдан в I квартале 2021 года, утверждает застройщик.

ЖК «Знание» в поселке Шушары отстает от утвержденного графика, его планируют сдать только во II квартале 2021 года.

Многоквартирный дом № 40 того же «Дальпитерстроя» готов только на 20%, там занимаются перекрытиями 11-го этажа и стеной 12-го этажа. Закончат стройку не раньше I квартала 2022 года.

ЖК «Светлана» получил разрешение на ввод в эксплуатацию 31 декабря 2020 года, но уже возникли вопросы. Теперь Смольный вместе с прокуратурой следят, чтобы застройщик в кратчайшие сроки устранил проблемы с постоянным электроснабжением объекта, учитывая 16-градусный мороз.

По данным на конец декабря 2020 года, в Петербурге жильем были обеспечены 82% граждан, состоявших в Реестре обманутых дольщиков к началу 2019 года. Это 1025 человек. Планируется, что оставшиеся 192 человека получат свое жилье летом 2021 года.

«Мы были готовы обеспечить 100%. Изменились правила: у нас теперь не обманутые дольщики, а проблемные дома. К 2023 году закроем такие проблемные объекты, как «Три апельсина», «На Заречной». Пришлось выделить из бюджета 2,5 млрд рублей. В 2023 году сдадим последний дом», — отмечал губернатор Петербурга Александр Беглов.

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