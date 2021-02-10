Москва, , 18:48 — REGNUM Рост темпов распространения коронавирусной инфекции возможен предстоящей весной. Об этом заявила 10 февраля заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«Многие специалисты предполагают, что весной мы, возможно, встретимся с некоторым увеличением числа случаев COVID-19», — приводит её слова Интерфакс.

Эксперт пояснила, что респираторные вирусы ведут себя более активно при повышенной влажности и не очень высокой температуре, поэтому весенний и осенний периоды являются «наиболее комфортными» для их распространения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дальнейшая стабилизация ситуации с коронавируса в России будет зависеть в том числе от соблюдения масочного режима.

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