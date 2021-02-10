Казань, , 18:44 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов прокомментировал решение властей Удмуртии об отмене обязательного масочного режима, который теперь будет носить рекомендательный характер. Свое мнение он высказал на итоговой коллегии минсельхоза республики.

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"Удмуртия приняла решение, молодцы, они масочный режим отменили. Но я считаю, что это решение неправильное, — заявил Минниханов. — Даже если человек имеет антитела, он может быть носителем вируса. Поэтому масочный режим в закрытых помещениях, соблюдение социальной дистанции мы в республике сохраняем. Для нас нужно, чтоб людей мы оберегали».

В очередной раз глава республики напомнил, что коронавирус — это не временное и преходящее явление, поэтому нужно научиться с ним вместе сосуществовать, минимизируя негативные последствия встречи с инфекцией.

«К сожалению, у нас два выбора: либо переболеть и получить антитела, но, главное, чтобы не получить какие-то проблемы по здоровью. А самое главное, остаться живым. Или второе: в России уже две вакцины, они есть у нас в республике, мы вакцинируем. Появится третья. Поэтому надо беречь наших людей, чтобы все понимали, что эта тема — она надолго», — заключил глава Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что с 12 февраля масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер. Аналогичным образом регион действовал и весной: после снижения прироста числа носителей коронавируса масочный режим в республике перестал быть обязательным.

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