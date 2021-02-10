Сыктывкар, , 18:40 — REGNUM Республика Коми получила 500 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, вакцинация этим препаратом будет доступна для жителей всех районов республики.

Вакцина от коронавируса «'ЭпиВакКорона'» gov39.ru

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Кроме того, в Коми поступило 18 900 доз вакцины «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник-V). Поставка препаратов в медучреждения уже началась.

Напомним, в Коми вакцинация от COVID-19 проходит в 13 медицинских организациях. Прививку сделали уже почти шесть тысяч жителей региона. Всего, согласно плану минздрава, в республике необходимо вакцинировать 60 тысяч человек.