Петрозаводск, , 18:34 — REGNUM На базе Петрозаводского государственного университета завершились 40-ые по счёту Международные студенческие сборы по программированию. По итогам онлайн-турнира победила команда Пекинского университета. Второе место завоевала сборная Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, а третье досталось Университету Ватерлоо (Канада). Команда Московского физико-технического института «Moscow IPT: Godnotent» в общем зачёте заняла четвёртое место.

Всего от МФТИ было представлено пять сборных. Участие всех команд МФТИ прошло при поддержке Фонда целевого капитала МФТИ. Подготовкой занимались тренеры Центра развития ИТ-образования МФТИ Филипп Рухович и Михаил Тихомиров.

«Сборы по программированию в Петрозаводске — это давно известный и авторитетный способ проверить свои навыки в алгоритмическом программировании. Ежегодно участниками сборов становятся сильнейшие команды со всего мира, и мы рады, что Физтех стабильно держит планку и продолжает занимать призовые места. Поздравляю всех участников!» — отметил директор по дистанционным программам и основатель Центра развития ИТ-образования МФТИ Алексей Малеев.

40th Petrozavodsk Programming Camp длился 11 дней. В сборах приняли участие 102 команды из университетов России, Кореи, Ирана, Сирии, США, Индии, Бангладеша, Китая, Испании, Мексики, Бразилии, Германии, Казахстана, Украины, Белоруссии, Польши, Латвии, Перу, Канады и Узбекистана.