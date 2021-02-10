Красногорск, , 18:11 — REGNUM В 2021 году в Подмосковье планируется восстановить более 2,7 тыс га лесного массива. Об этом 10 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

В рамках восстаовлегния региональных лесов будут высаживаться саженцы возрастом от 1 до 3 лет, высотой порядка 12 сантиметров. Их будут высаживать на участках с предварительно подготовленной почвой. Из этой площади около 100 гектаров предусмотрено под посадку культур совместно с жителями региона.

«Московская область полностью обеспечена посадочным материалом. Он выращивается на лесных питомниках Подмосковья и не закупается в других регионах», — сказал министр экологии и природопользования Андрей Разин.

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