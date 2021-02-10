Браззавиль, , 17:59 — REGNUM Число умерших от COVID-19 на Африканском континенте превысило 96 тысяч человек. Об этом сообщает 10 февраля представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в регионе зафиксировано уже 3 693 363 случая заражения, скончались по меньшей мере 96 232 больных COVID-19, излечились от заболевания более 3,2 миллиона человек.

В первую пятёрку африканских стран по распространению инфекции входят Южно-Африканская Республика, Марокко, Тунис, Египет и Эфиопия.