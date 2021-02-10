Йошкар-Ола, , 17:56 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 10 февраля препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») вакцинированы от коронавируса 6009 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Из этого числа 1362 человека полностью завершили процесс вакцинации.

По словам главы регионального минздрава Марины Паньковой, всего в республику поступило 16 692 дозы вакцины от коронавируса. Работают 19 прививочных пунктов, также функционируют восемь мобильных точек вакцинации.

В связи со стабилизацией эпидситуации с 25 января число инфекционных коек в республике сокращено на 609 единиц в 10 медучреждениях. Для лечения пациентов инфекционного профиля, включая больных с коронавирусом, доступны 885 коек в восьми больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в Марий Эл продлили до 14 марта. В регионе по-прежнему сохраняется запрет на проведение публичных, спортивных, зрелищных, досуговых, развлекательных и иных массовых мероприятий.

Кроме того, сохраняется требование об обязательном ношении защитных масок, а также о соблюдении социальной дистанции.

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