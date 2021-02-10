Подгорица, , 17:53 — REGNUM Власти Черногории пошли на ужесточение санитарных мер в стране из-за постоянного роста числа новых случаев коронавируса.

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По всей Черногории увеличено время комендантского часа — теперь с 21:00 до 5:00. Запрещено передвижение между муниципалитетами в выходные, сокращено время работы магазинов, кафе и ресторанов.

В двух муниципалитетах страны Будве и Тивате введены более строгие меры — локдаун с закрытием школ, детских садов, непродовольственных магазинов, торговых центров.

Также для въезда в Черногорию требуется ПЦР-тест для въезжающих из Великобритании и Северной Ирландии, Израиля, Индии, Бахрейна, Ливана, ЮАР, Бразилии, США, Латвии, Эстонии, Литвы, Мальты, Франции, Испании, Португалии, Нидерландов, Ирландии, Бельгии, Дании, Чехии.