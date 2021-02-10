Москва, , 17:50 — REGNUM От соблюдения масочного режима зависит дальнейшая стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией в России. Об этом заявила 10 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех обязательных мер», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1»

Попова подчеркнула, что необходимость ношения масок сохраняется. «Это требование не отменяется и пока не будет отменено», — заключила она.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отмене требования об обязательном ношении масок в общественных местах на территории региона. Накануне глава Удмуртии Александр Бречалов также сообщил, что масочный режим в республике станет рекомендательным.

Комментируя эти заявления, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что региональные власти в данном случае «реализуют свои особые ковидные полномочия и принимают решения в соответствии с положением дел на местах».