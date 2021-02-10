Йошкар-Ола, , 17:46 — REGNUM В Марий Эл режим повышенной готовности продлевается до 14 марта. Соответствующие изменения внес в указ глава республики Александр Евстифеев.

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В регионе по-прежнему сохраняется запрет на проведение публичных, спортивных, зрелищных, досуговых, развлекательных и иных массовых мероприятий.

Кроме того, сохраняется требование об обязательном ношении защитных масок, а также о соблюдении социальной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в то же время ряд действующих ограничений смягчаются. На два часа продлен режим работы учреждений общественного питания. Теперь кафе, рестораны, бары могут работать до 01:00 мск.

Снимаются ограничения по заполняемости организаций общепита, театров, кинотеатров, концертных залов. В кинотеатрах возобновляется буфетное обслуживание. В студенческих общежитиях ВУЗов, техникумов и колледжей отменен комендантский час.

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