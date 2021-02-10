Москва, , 17:44 — REGNUM Идея использования средств материнского капитала для инвестиционных целей несёт риски, поэтому нуждается в тщательной проработке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила адвокат Анна Володченко.

Эксперт прокомментировал идею, которая обсуждалась, по информации РБК, на совещании первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова. В частности, говорилось о возможностях размещать материнский капитал в специальные финансовые продукты — вклады в государственных банках, облигации государственных компаний.

«Данное предложение несет в себе определенные риски. Ведь любое инвестирование, даже в государственные ценные бумаги, является рискованным. Поэтому вопрос об использовании материнского капитала в инвестиционных целях нуждается в очень серьезной проработке. Можно выделить следующие основные вопросы, которые должны быть проработаны. Во-первых, это вопрос судьбы средств материнского капитала в случае снижения курса облигаций — останется ли сумма маткапитала прежней, или же снизится пропорционально снижению курса, то есть потеряют ли владельцы сертификата средства или нет. Во-вторых, это вопрос защиты средств материнского капитала от злоупотреблений со стороны владельцев, которые могут продать облигации или каким-либо еще способом обналичить материнский капитал. В-третьих, это вопрос управления средствами материнского капитала. Если в отношении недвижимости особых вопросов не возникает, то в случае инвестирования не очень понятно, как будут распределяться облигации, кто будет представлять интересы несовершеннолетних инвесторов, как быть в случае отсутствия компромисса между отцом и матерью несовершеннолетних детей по вопросу об инвестировании в те или иные облигации или депозиты», — сказала адвокат.

По мнению Володченко, придется значительно поработать над нормативно-правовыми актами, регулирующими использование материнского капитала, а также выработать систему защиты подобных вложений от рисков и от злоупотреблений со стороны как владельцев сертификатов, так и кредитных организаций.

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