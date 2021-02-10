Йошкар-Ола, , 17:39 — REGNUM В Марий Эл принято решение о смягчении ряда ограничений, действовавших для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

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Так, на два часа продлен режим работы учреждений общественного питания. Теперь кафе, рестораны, бары могут работать до 01:00 мск.

В то же время снимаются ограничения по заполняемости организаций общепита, театров, кинотеатров, концертных залов. В кинотеатрах возобновляется буфетное обслуживание.

В студенческих общежитиях вузов, техникумов и колледжей отменен комендантский час.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 10 февраля выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 43 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 093 случаев. Всего выздоровели с начала пандемии 9805 жителей Марий Эл. 159 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1129 человек.

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