Белград, , 17:36 — REGNUM Сербия ведёт переговоры с Россией о закупке облегчённой версии вакцины от коронавируса «Спутник лайт». Об этом сообщила на пресс-конференции 10 февраля премьер-министр республики Ана Брнабич.

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"Мы ведём переговоры о дополнительных поставках, особенно в связи с тем, что российский Институт имени Гамалеи готовит новую вакцину под называнием «Спутник лайт», и мы ведём переговоры и по её закупке», — сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что однокомпонентная версия вакцины «Спутник V» должна быть выпущена в России в феврале.

На минувшей неделе после телефонного разговора президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича также стало известно, что в Белграде рассчитывают наладить самостоятельное производство вакцины «Спутник V» при содействии российских специалистов.

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