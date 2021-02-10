Сыктывкар, , 17:25 — REGNUM В Коми число участников вакцинации от COVID-19 выросло до 5979. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

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По данным ведомства, полностью завершил вакцинацию 961 житель республики.

«Из числа лиц 60 лет и старше вакцинировано 2504 человека, в том числе завершили вакцинацию 315 человек», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Коми было выявлено 128 носителей коронавируса.