Вашингтон, , 17:18 — REGNUM В США за последние сутки зафиксировано почти 93 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались более 3 тысяч пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 10 февраля Университет Джонса Хопкинса.

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Согласно последним данным, всего на территории Соединённых Штатов выявлено уже 27 193 849 заболевших, подтверждено 468 217 летальных случаев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, США продолжают занимать первое место среди всех стран мира по распространению коронавируса и числу умерших от заболевания.