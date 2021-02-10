Москва, , 17:15 — REGNUM Власти Москвы отказали заявителям массового мероприятия в Москве, которое должно было состояться 23 февраля. Об этом 10 февраля сообщает «Московский комсомолец».

В День защитника Отечества члены КПРФ планировали провести в Москве шествие и митинг и подали в мэрию соответствующую заявку. В мэрии отказали в проведении массового мероприятия по причине действующих в столице ограничений, вызванных распространением коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, участник несанкционированной акции протеста в Москве Алексей Миляев арестован по решению Пресненского суда за применение насилия к представителю власти.

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