Сыктывкар, , 17:13 — REGNUM За последние сутки в Коми скончались три пациента с COVID-19, общее число жертв коронавирусной инфекции выросло в республике до 722. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Число носителей коронавируса за последние сутки пополнили 128 человек. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 53 случая, Воркуте — 15, Ижемском районе — 12, Ухте — 11. Под медицинским наблюдением находятся 4453 человека.

Всего с начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 36 397 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми прививку от COVID-19 сделали уже 5,6 тысячи человек.