Белгород, , 17:19 — REGNUM К работе в штатном режиме возвращается хирургический корпус Городской больницы № 2 в Белгороде. Ранее на этой площадке лечили пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 10 февраля на своей странице в социальной сети написал главный врач медучреждения Роман Проценко.

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В корпус Горбольницы стало поступать меньше пациентов ковидного профиля, наметилась тенденция к снижению количества больных. После дезинфекции, генеральной уборки и получения санитарно-эпидемиологического заключения хирургия будет вновь открыта для приёма пациентов своего профиля в экстренном и плановом порядке.

«Пациенты с подозрением на COVID-19 с сегодняшнего дня будут поступать в изолированный и обеспеченный всем необходимым оборудованием терапевтический корпус и корпус, расположенный на площадке бывшей первой городской больницы, где также организована работа приёмного отделения в круглосуточном режиме. О дате открытия хирургического корпуса сообщу немного позже», — написал главврач.

В Белгородской области на 10 февраля подтверждено 29 тыс. 118 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 24 тыс. 370 человек, скончались 420 пациентов.