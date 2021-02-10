Москва, 10 февраля 2021, 17:05 — REGNUM
Мастер-классы по изготовлению цилиндров, передача книг в сельские библиотеки, чтение стихов и произведений Александра Сергеевича Пушкина на площадях. Ко Дню памяти великого русского поэта участники «Молодёжки ОНФ» проводят мероприятия в 61 регионе страны.
Участником челленджа может стать каждый желающий. Для этого нужно зачитать стихотворение Александр Сергеевича Пушкина рядом с памятником классику и выложить в соцсети с хэштегом #ЭтоНашПушкин. Победителям в регионах «Молодёжка ОНФ» подарит книги с произведением поэта, а также цилиндры, изготовленные школьниками в рамках акции «Класс доброты».
В преддверии Дня памяти Пушкина участники «Молодёжки ОНФ» провели для школьников мастер-классы по изготовлению головных уборов в форме цилиндров, которые ассоциируются с образом классика.
В Забайкальском крае «Класс доброты» прошел в селе Акша. В нем приняли участие пятиклассники местной школы. Ребята изготовили головные уборы в форме цилиндров и зачитали стихотворения Пушкина.
Участники краснодарской команды «Молодёжки ОНФ» провели мастер-класс для учеников школы №68 поселка Колосистого, а в Магадане «Класс доброты» прошел стенах технологического колледжа №7. В Ивановской области шляпы-цилиндры изготовили участники клуба «Семья» регионального Молодежного центра.
Также в преддверии Дня памяти «Молодёжка ОНФ» объявила сбор книг А.С. Пушкина в рамках акции «Марафон добра для сельских библиотек», которые в дальнейшем ребята отвезут в отдаленные территории. О месте сбора в разных городах России можно узнать на региональных страницах «Молодёжки ОНФ» в ВКонтакте.
Напомним, 10 февраля исполняется 184 года со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина.