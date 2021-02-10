Москва, , 17:05 — REGNUM

Мастер-классы по изготовлению цилиндров, передача книг в сельские библиотеки, чтение стихов и произведений Александра Сергеевича Пушкина на площадях. Ко Дню памяти великого русского поэта участники «Молодёжки ОНФ» проводят мероприятия в 61 регионе страны.

«Имя и произведения Александра Сергеевича Пушкина знакомы каждому с раннего детства. Мы росли на его сказках, потом, в школе, читали его повести, познавая через них историю России. Согласно последнему опросу ВЦИОМ, Александр Сергеевич — самый любимый поэт для около 80% россиян. Сегодня мы предлагаем вспомнить произведения классика и принять участие в челлендже «Молодёжки ОНФ», посвященному поэту», — рассказывает заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Участником челленджа может стать каждый желающий. Для этого нужно зачитать стихотворение Александр Сергеевича Пушкина рядом с памятником классику и выложить в соцсети с хэштегом #ЭтоНашПушкин. Победителям в регионах «Молодёжка ОНФ» подарит книги с произведением поэта, а также цилиндры, изготовленные школьниками в рамках акции «Класс доброты».

В преддверии Дня памяти Пушкина участники «Молодёжки ОНФ» провели для школьников мастер-классы по изготовлению головных уборов в форме цилиндров, которые ассоциируются с образом классика.

В Забайкальском крае «Класс доброты» прошел в селе Акша. В нем приняли участие пятиклассники местной школы. Ребята изготовили головные уборы в форме цилиндров и зачитали стихотворения Пушкина.

«Сложно переоценить вклад Пушкина в культурное наследие русского народа. Рада, что наш класс принял участие в акции «Молодёжки ОНФ». Ребята с удовольствием уже знакомятся с творчеством Александра Сергеевича, и надеюсь, что после мастер-класса их интерес только возрастет», — говорит учитель русского языка и литературы, классный руководитель 5 «А» класса Эльвира Кундуева.

Участники краснодарской команды «Молодёжки ОНФ» провели мастер-класс для учеников школы №68 поселка Колосистого, а в Магадане «Класс доброты» прошел стенах технологического колледжа №7. В Ивановской области шляпы-цилиндры изготовили участники клуба «Семья» регионального Молодежного центра.

«Как оказалось, головной убор изготавливается довольно просто: для этого нужны плотная бумага, клей, краски и терпение. Ребята справились все на отлично», — поделилсяучастник команды «Молодёжки ОНФ» в Ивановской области Дмитрий Пурышев.

Также в преддверии Дня памяти «Молодёжка ОНФ» объявила сбор книг А.С. Пушкина в рамках акции «Марафон добра для сельских библиотек», которые в дальнейшем ребята отвезут в отдаленные территории. О месте сбора в разных городах России можно узнать на региональных страницах «Молодёжки ОНФ» в ВКонтакте.

Напомним, 10 февраля исполняется 184 года со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина.