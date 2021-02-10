Москва, , 17:00 — REGNUM Ситуацию вокруг Алексея Навального военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин рассматривает как проект под названием «Навальный», к котором личность самого блогера мизерна, «если не сказать — минимальна».

«Алексей Навальный — это такой таран, который находится в чужих руках. Задача тарана — таранить стены России, таранить ворота, чтобы потом в них зашли совершенно другие люди. А главная проблема самого Навального заключается в том. что у него нет ни цветов, ни флагов. Если раньше мы видели красную оппозицию, либеральную оппозицию или лимоновцев, это было понятно. А у Навального странным образом нет никаких лозунгов. Его задача — просто канализировать протест. Чем бы ты не был недоволен — зарплата, плохая уборка снега во дворе, сосед-пьяница — выходи за Навального. То есть, он пытается собрать весь протест, и этим протестом дирижировать. Причем, дирижировать будто он, как портрет, а за спиной у него будут стоять те люди, стараются остановить развитие России», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Потому что сейчас, в 21 веке, когда на планете становится все меньше ресурсов, борьба за них становится все острее. И в этом случае возвращение России в состояние 90-х, из статуса сверхдержавы, у которой есть свои интересы, свои противники и свои союзники, очень нужно тем, кто выиграл в 90-е. Надо понимать, что благодаря «перевариванию» советского наследства, в первую очередь Варшавского договора, бывшего СССР, сегодняшние запад и США проскочили очень острый период 90-х годов. Не будь этого наследства — кризис ударил бы очень страшно. Сегодня мы видим, что этот кризис снова подходит к ним, видим, как там много противоречий, как все сложно там с экономикой. И значит, новым «кормом» для решения этих проблем должна стать сама Россия, тем более, что она такая неудобная и непокорная», — считает член Изборского клуба.

«Этими процессами руководят этими процессами нападок на Россию, руководят и Навальным. И самое циничное здесь заключается в том, что он отлично отдает себе в этом отчет, отлично понимает, кто стоит за ним. Просто у него, как у всякого политического авантюриста — от Гришки Отрепьева до Бориса Ельцина — есть мечта, что у него-то точно получится, как 30 лет назад получилось у Бориса Ельцина стать «тараном» для Советского Союза, а потом стать первым лицом России. Алексей Навальный циничен и абсолютно беспринципен», — завершил свой комментарий Владислав Шурыгин.