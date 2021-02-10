Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказал историку Олегу Соколову, осужденному за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, во втором иске к его бывшей возлюбленной Екатерине Пржигодзкой, а также к АО «Первый канал». Суд не счел выпуск программы «Док-Ток» с Ксенией Собчак порочащим его честь и достоинство. Об этом 10 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Напомним, 19 октября 2020 года в эфире Первого канала вышел выпуск из цикла «Док-Ток» с Ксений Собчак под названием «Выжившая. Тайная жертва Олега Соколова». В нем телеведущая взяла интервью у бывшей любовницы Соколова Екатерины Пржигодзкой, отношения с которой закончились задолго до трагедии с Ещенко.

Женщина, которая сейчас живет и работает в Западной Европе, рассказала о том, как Соколов избил ее и пытал в ноябре 2008 года в Москве, после того как узнал, что она хочет от него уйти. Отметим, его жертве на тот момент было чуть больше 20 лет, она была студенткой СПбГУ.

В своем иске Соколов просил суд признать всё сказанное бывшей пассией не соответствующим действительности, порочащим его честь, достоинство и деловую репутацию. А также просил обязать ответчиков опровергнуть данные сведения, удалить выпуск передачи с сайта Первого канала и взыскать с Пржигодзкой, АО «Первый канал» компенсацию морального вреда в размере 1 тыс. рублей, а также судебные расходы по данному делу с каждого.

В итоге Петроградский районный суд в удовлетворении иска Олегу Соколову отказал.

Таким образом, суд отклонил уже второй иск осужденного в убийстве аспирантки к своей бывшей возлюбленной. Ранее этот же суд отклонил требование Соколова удалить из интернета документальный фильм «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона» и взыскать с Пржигодзкой и ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» компенсацию морального вреда.

Напомним, Олег Соколов приговорен Октябрьским районным судом к 12 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимого признали виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. Приговор обжалован в вышестоящей инстанции, пока апелляция не рассмотрена.

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