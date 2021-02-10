Белгород, , 17:02 — REGNUM День многодетных семей предложили праздновать ежегодно в Белгородской области. Идею праздника предложила генеральный директор АНО «Многодетные мамы Белогорья», мать четверых детей, жительница Ракитянского района Елена Гредюшкова, сообщили ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе правительства региона.

С предложением устроить фестиваль для многодетных семей она обратилась на личном приёме к врио губернатора Вячеславу Гладкову. На празднике общественная организация планирует провести конкурс по пяти номинациям, выбрать победителей и поздравить их в конце года, а также учредить в регионе День многодетных семей. Кроме того, в каждом муниципалитете общественница хочет организовать Аллею материнской славы, ввести специальную награду для многодетных матерей старше 65 лет и создать Летопись многодетных семей региона, рассказывающую о таких династиях. Вячеслав Гладков поддержал предложения.

«Есть семьи, которые обижены. Много жалоб на жилье. Есть вопросы по земле, по знаку «Материнская слава» — награда даётся не всем. Обращался к главам: давайте посмотрим, если в семье пять, шесть, семь, восемь человек — это уже подвиг. Но при этом я прекрасно знаю, что чем больше детей, тем дружнее семья, тем там порядка больше, и активность у женщин многодетных гораздо выше, чем в семьях, где один ребёнок. Это я на 100 процентов знаю. Давайте посмотрим, какие виды возможны поощрений. Потому что, конечно, люди, в первую очередь, рассчитывают на материальную помощь, но не менее важна и нематериальная. Мероприятия, золотые юбиляры… Инициатива должна идти от людей. Мы поможем», — подчеркнул глава региона.

В Белгородской области проживает около 16 тысяч многодетных семей.