Белгород, 10 февраля 2021, 17:02 — REGNUM День многодетных семей предложили праздновать ежегодно в Белгородской области. Идею праздника предложила генеральный директор АНО «Многодетные мамы Белогорья», мать четверых детей, жительница Ракитянского района Елена Гредюшкова, сообщили ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе правительства региона.
С предложением устроить фестиваль для многодетных семей она обратилась на личном приёме к врио губернатора Вячеславу Гладкову. На празднике общественная организация планирует провести конкурс по пяти номинациям, выбрать победителей и поздравить их в конце года, а также учредить в регионе День многодетных семей. Кроме того, в каждом муниципалитете общественница хочет организовать Аллею материнской славы, ввести специальную награду для многодетных матерей старше 65 лет и создать Летопись многодетных семей региона, рассказывающую о таких династиях. Вячеслав Гладков поддержал предложения.
В Белгородской области проживает около 16 тысяч многодетных семей.