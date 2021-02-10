Загреб, , 16:35 — REGNUM Первые случаи заражения британским штаммом коронавируса подтверждены в Хорватии. 10 февраля были подтверждены первые три случая, среди зараженных и трехлетний ребенок, сообщил хорватский национальный штаб по борьбе с коронавирусом.

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По предварительным данным, еще восемь случаев заражения этим штаммом вируса было обнаружено в образцах, взятых во второй половине января, которые Хорватский институт общественного здравоохранения отправил на подтверждение в испанскую лабораторию.

«Мы все еще ждем подтверждающего теста. Эта предварительная информация поступила вчера, но мы знаем, что пробы были взяты во второй половине января, а это значит, что у нас уже был этот новый вариант в популяции», — сказал глава службы эпидемиологии инфекционных болезней Бернар Кайч.

Медики призывают готовиться к третьей волне коронавируса.