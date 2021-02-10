Варшава, , 16:31 — REGNUM 10 февраля Главное управление охраны окружающей среды Польши обратилось к жителям ряда крупных городов страны с просьбой не покидать свои дома в связи с низким качеством воздуха. Об этом сообщает Polskie radio 24.

Предупреждение касается жителей Варшавы, Щецина, Лодзи, Познани, Катовице и Калиша, Рацибожа, Радомского, Водзислава-Шленского, Пшемысла и Пабяница. По данным Главной инспекции по охране окружающей среды, в этих городах суточная концентрация токсичного вещества PM10 существенно превысила норму его содержания в воздухе, которая составляет 150 мкг/м³.

По мнению экологов, к такому положению вещей привели такие факторы, как низкие температуры воздуха в последние дни, отсутствие ветра и отопление домов углем.

Предупреждение действует до 11 февраля.