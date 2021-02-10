Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM Рэпера «Гнойного», известного также под псевдонимом «Слава КПСС», отправили под арест на семь суток за мелкое хулиганство на Невском проспекте Петербурга в ночь со 2 на 3 февраля 2021 года, выразившееся в скандировании непристойных выражений и матерных ругательств.

Как сообщили в судебной пресс-службе Петербурга, своё решение в отношении популярного в определенных кругах «исполнителя» Вячеслава Машнова 10 февраля вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

В протоколе задержания рэпера указано, что в полночь 3 февраля, проходя вдоль д. 88 по Невскому проспекту, Машнов выкрикивал выражения, содержащие в себе название половых органов.

Кроме того, он этом публично нецензурно бранился в адрес неопределенного круга лиц.

«Машнов с протоколом не согласился. Суд назначил семь суток ареста», — отметили в пресс-службе.

Ранее в СМИ высказывались мнения, что таким образом «Гнойный» выражал свою солидарность с участниками незаконных уличных акций в поддержку Навального.

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