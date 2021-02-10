Магнитогорск, Челябинская область, , 16:24 — REGNUM Начальник одного из отделов полиции Магнитогорска Челябинской области подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи полагают, что в апреле 2020 года этот гражданин потребовал от своих подчинённых не привлекать его знакомую к уголовной ответственности. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Идут следственные действия, направленные на сбор доказательств и на их закрепление.