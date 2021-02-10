Москва, , 16:00 — REGNUM Вакцина от COVID-19 «Карнивак-Ков», предназначенная для животных, будет готова для запуска в оборот к апрелю 2021 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

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«В апреле мы будем готовы объявить о создании вакцины, когда у нас закончатся все необходимые этапы разработки. Сегодня идет уже последний этап разработки вакцины для всех восприимчивых животных», — сказала Мелано.

По её словам, вакцина для животных отличается от вакцины человека: животных будут прививать сорбированной инактивированной вакциной, которая представляет собой «убитый вирус».

Мелано подчеркнула, что вакцина показывает результат в 100%, однако пока невозможно определить сроки её действия: «Дело в том, что, как и в случае с вакциной человеческой, прошло недостаточно времени. Те животные, которых мы вакцинировали в июне прошлого года, до сих пор имеют иммунный ответ».