Калуга, 10 февраля 2021, 16:09 — REGNUM В Калужской области уровень весеннего половодья 2021 года прогнозируется близким к норме, однако обильные снегопады могут серьёзно осложнить обстановку. Об этом 10 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при правительстве региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: в регионах России снова аномалия — трансляция»
По данным Росгидромета, с 12 по 14 февраля в Калужской области ожидаются сильные снегопады, которые могут заметно осложнить ситуацию.
По данным ГУ МЧС России по Калужской области, при развитии паводка по наихудшему сценарию наиболее сложная обстановка возможна на территории Дзержинского, Жуковского, Козельского районов, а также в Калуге и Обнинске. В зоне подтопления могут оказаться 16 населённых пунктов, свыше 300 жилых домов с населением более 1350 человек, три объекта экономики и два участка дорог. Возможно кратковременное подтопление пониженных участков местности, отдельных строений и автодорог местного значения в Юхновском, Малоярославецком, Боровском, Тарусском и Ферзиковском районах.
Во время паводка предусмотрено, что в аварийно-спасательных работах будет задействовано около 5,5 тысячи человек и 1654 единицы техники. На подверженных риску затопления территориях запланировано к развертыванию 12 пунктов временного размещения населения. Оценка готовности находящихся в зоне затопления муниципальных образований к безаварийному пропуску паводковых вод пройдет с 25 февраля по 5 марта 2021 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Калужские реки из-за обильных дождей могут выйти из берегов — МЧС