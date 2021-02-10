Улан-Батор, , 15:55 — REGNUM В столице Монголии с 06:00 11 февраля будет введен строгий карантин. Режим ограничений продлится до 23 февраля. Решение принято 10 февраля на заседании Правительства.

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За этот срок въезд и выезд из Улан-Батора будут запрещены, движение граждан планируется уменьшить на 90%. Власти просят жителей столицы не посещать родственников и близких. Штраф для граждан за нарушение карантина составит примерно 14 тысяч рублей.

Во время строгого карантина планируется за сутки сделать 35 — 40 тысяч тесты на коронавирус. Также решено поместить всех людей без определенного места жительства в специальные центры. По данным пресс-службы мэрии, в городе Улан-Баторе их число составляет более 100 тысяч.

Отметим, по состоянию 10 февраля общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Монголии достигло 2174. За минувшие сутки выявлены 53 случая. За минувшие сутки 38 пациентов выписаны, общее число выздоровевших — 1584.