Москва, , 15:53 — REGNUM Власти королевства Бахрейн зарегистрировали для применения российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом 10 февраля сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Государственным управлением в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн (National Health Regulatory Authority, NHRA)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что регистрация российского препарата была проведена по ускоренной процедуре без проведения дополнительных клинических исследований на территории данной страны.

Отметим, Бахрейн стал 24-й страной мира, в которой одобрили для применений российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». При этом на сегодняшний день в королевстве выявлено в общей сложности свыше 108 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.