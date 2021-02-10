Москва, , 15:45 — REGNUM Сегодня состоялось подписание трехсторонних дорожных карт с пилотными регионами в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева и заместитель Министра просвещения РФ Денис Грибов подписали документы с руководителями органов управления образованием 10 субъектов: Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областей, а также города Севастополя и Ставропольского края.

Дорожные карты по обеспечению внедрения ставок специалистов по воспитанию в общеобразовательные организации, а также муниципальных и региональных координаторов системы патриотического воспитания на 2021−2024 годы включают в себя 4 раздела: организационные мероприятия, повышение квалификации специалистов, информационная кампания, а также обеспечение деятельности советников по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

«Подписание такого документа — это важный шаг на пути к достижению серьезной цели. Реализация такого проекта потребует абсолютной вовлеченности и системной работы каждой из трех сторон, подписавших сегодня дорожную карту. Перед нами стоит сложная задача, которую нам предстоит решить под пристальным вниманием, как сторонников, так и критиков. Но я уверена, что у нас все получится!», — сказала исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.

Напомним, что конкурс по отбору кандидатур на новые должности «Навигаторы детства» был запущен на пресс-конференции в ТАСС 22 января. На сегодняшний день свои заявки подали около 4,5 тысяч человек. Лидером по количеству регистраций является Нижегородская область, оттуда поступило 1258 заявок, на втором и третьем месте находятся с небольшим отрывом друг от друга Ставропольский край (665 регистраций) и Челябинская область (656 заявок).

Заявочная кампания продлится до 14 марта 2021 года. Подать заявку на участие может любой россиянин с опытом педагогической деятельности на сайте навигаторыдетства.рф. После окончания заявочной кампании всех участников ждет этап онлайн-тестирования на сайте Корпоративного университета РДШ, и те, кто покажут лучшие результаты, будут приглашены на финальный этап — собеседование. Результаты конкурса объявят не позднее 21 марта 2021 года. Победители займут новые должности в школах 10 пилотных регионов, а также смогут повысить квалификацию в МДЦ «Артек» с марта по август 2021 года.