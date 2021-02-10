Москва, , 15:39 — REGNUM В департаменте образования Москвы отреагировали на жалобы льготников, получивших некачественные продуктовые наборы в школах, выданные во время дистанционного обучения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об испорченных продуктах питания заявили родители. Подробнее о жалобах читайте в статье «Испорченные продукты вместо бесплатного питания для московских школьников».

В департаменте образования и науки Москвы заверили, что в столичных образовательных организациях большое внимание уделяется качеству питания. «На период дистанционного обучения учащимся из семей льготных категорий предоставлялись продуктовые наборы, каждый из которых рассчитан на 12 учебных дней. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами в состав наборов входили нескоропортящиеся продукты: крупа, мука, макароны, сухие завтраки, шоколад, сок и другие продукты. При приемке продуктовых наборов образовательные организации проводили тщательный контроль на соответствие продукции срокам годности, а также предоставленным документам, подтверждающим ее качество и безопасность», — заявили в департаменте.

При этом чиновники признали, что жалобы были, в том числе и от родителей школы № 1468, о которой идёт речь в статье. «В школе №1468 действительно было зафиксировано несколько обращений по поводу качества продуктов в наборах. Здесь следует отметить, что при получении у родителей не было нареканий по качеству продуктов, они поступили спустя некоторое время, в течение которого условия хранения указанной продукции установить не представлялось возможным. Каждое обращение родителей было всестороннее рассмотрено и проработано, а МосГИК провела проверку. Администрация уже связалась со всеми, кто обратился в школу для замены продуктовых наборов», — говорится в комментарии.

Однако стоит обратить внимание, что наборы выдаются в запечатанных картонных коробках и проверить их на месте никто не предлагает!

Как оказалось, по информации саморегулируемой организации, которая курирует деятельность компаний-исполнителей контрактов, для того чтобы предотвратить появление в наборах недоброкачественных продуктов были заменены компании-изготовители круп, а все партии рисовой и гречневой круп проходили предварительные лабораторные исследования в ФГБНУ «Федеральный научный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии им. К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук». Только после получения результатов исследования крупы поставляли на производственно-логистические комплексы для комплектования наборов. Помимо этого, было увеличено число отборов для проведения исследований методом органолептики (запах, цвет, вкрапления).

«Школы держат на особом контроле соблюдение всех требований контрактов к ассортименту и качеству пищевых продуктов. Поставщики в оперативном порядке заменяли все продуктовые наборы, в отношении качества которых у школ или родителей возникали замечания. Добавим, что работу поставщиков питания тщательно проверяют санитарные врачи, технологи, эксперты саморегулируемой организации, также при необходимости посетить поставщиков могут представители Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности», — добавили в департаменте.

Никаких сомнений в том, что школы уделяют большое внимание качеству питания, нет, только вот наборы комплектуют не в учебных учреждениях, они их получают уже готовыми. К тому же, в СМИ и соцсетях неоднократно публиковались фото с продуктами ненадлежащего качества от родителей. Да и назвать «здоровым питанием» то, что выдавали льготникам, трудно.