Улан-Батор, , 15:38 — REGNUM Граничащий с Россией монгольский аймак (район) Сэлэнгэ объявлен «здоровой зоной». Там более месяца не выявляли ни одного случая заражения коронавирусом.

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Как сообщили в чрезвычайной комиссии аймака, в сомоне Алтанбулаге не регистрировались новые случаи в течение 80 дней, в сомоне Сухбаатар (центр аймака) — 48 дней, в сомоне Мандал — 49.

Таким образом, жители этих сомонов смогут въезжать в столицу Монголии и другие регионы, предоставив отрицательный результат теста на коронавирус.

Напомним, после внутренней вспышки COVID-19 в ноябре 2020 года в аймаке Сэлэнгэ был введен строгий карантин.

В этот период на заражение были проверены все жители центра аймака Сэлэнгэ сомона Сухбаатар и сомона Алтанбулаг, которые граничат с Россией.