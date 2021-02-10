Волгоград, , 15:50 — REGNUM Виновным в несообщении о преступлении признан 44-летний житель Волгограда. Как установил суд, мужчина знал о готовящемся теракте, но предпочёл промолчать об этом, сообщили ИА REGNUM 10 февраля в объединённой пресс-службе судов региона.

Обвиняемый узнал от своего знакомого о его намерении совершить террористический акт на территории Волгограда, для чего он искал оружие и взрывчатые вещества. Волгоградец же умышленно не сообщил об этом факте в правоохранительные органы, опасаясь привлечения к уголовной ответственности.

Поскольку подсудимый признал свою вину в полном объёме, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Приговором Дзержинского районного суда Волгограда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован.