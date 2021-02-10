Москва, , 15:35 — REGNUM Руководитель сети региональных штабов осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального Леонид Волков арестован заочно. Решение об избрании меры пресечения в отношении соратника оппозиционера вынес Басманный суд Москвы. Об этом 10 февраля сообщили в судебной инстанции.

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Уточняется, что на заключении подозреваемого по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях настаивало следствие. Суд это ходатайство удовлетворил.

По данным пресс-службы суда, Волкову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ.

«В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск, мера пресечения в его отношении в виде заключения под стражу избрана на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ», — пояснила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 8 февраля на базе постоянного представительства Польши при ЕС прошла онлайн-встреча представителей НАТО с соратниками блогера. Это были руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков и исполнительный директор так называемого Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в список иноагентов) Владимир Ашурков.