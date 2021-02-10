Оренбург, , 15:35 — REGNUM В Оренбурге прокуратура, проверив информацию об угрозе жизни и здоровью восьмимесячной девочки, которая воспитывается 16-летней матерью, пришла к выводу о недостаточной и неэффективной помощи со стороны чиновников, полиции и медиков семье из категории социального риска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Признана ненадлежащей профилактическая работа с матерью младенца со стороны полиции. Выявлены недостатки, допущенные при оказании медицинской помощи и патронатном сопровождении ребенка. Зафиксированы просчеты в работе отдела опеки и попечительства управления образования администрации Оренбурга. При наличии сведений о неблагоприятной обстановке в семье действия органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних не были должным образом скоординированы», — отметила старший помощник прокурора области Ольга Аникеева.

В адрес начальника отдела полиции №1 МУ МВД «Оренбургское», главного врача детской городской клинической больницы и заместителя главы мэрии по социальным вопросам внесены представления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16-летняя оренбурженка стала участницей программы на федеральном телевидении. История неблагополучной семьи получила широкую огласку. Тревогу забили соседи, которые беспокоятся за жизнь грудного ребенка, считая, что девочка находится в опасности при пьянках, драках, скандалах, которые творятся в квартире, где проживает нерадивая мать.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что 16-летняя оренбурженка с августа 2020 года состоит на профилактическом учете в отделе полиции как не исполняющая родительские обязанности. С октября 2020 года по февраль 2021 года молодая мать четыре раза привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»).

Семью неоднократно посещали комиссии и предлагали помощь в получении дальнейшего образования. Однако в ответ был получен отказ. Прокуратура не отрицает того, что с семьей велась профилактическая работа, но она была недостаточной и неэффективной.

«В настоящее время семья проживает в условиях, пригодных для воспитания ребенка, и ежедневно посещается ответственными службами», — заявил официальный представитель надзорного ведомства.

Ситуацию с неблагополучной семьей прокомментировала детский омбудсмен Анжелика Линькова. По ее словам, в январе 2021 года по поводу поведения 16-летней матери поступило анонимное сообщение. Информация была передана в полицию для принятия мер в интересах ребенка, информирует 1743.ru.

Линькова подчеркнула, что правоохранительные органы в курсе обстановки в семье. С ней работали, чтобы вывести из кризиса. Омбудсмен выразила надежду на то, что ситуация должна нормализоваться. «Мать адекватная и хочет, чтобы ребенок рос и воспитывался именно в семье. Чтобы она реализовалась как мама, ей нужна помощь. Ситуация на контроле. И самое основное — это сохранение кровных, родственных связей и помощь семье, матери», — сказала она.

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