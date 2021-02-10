Кемерово, , 15:35 — REGNUM Кемеровские учёные создадут наноспутник в рамках сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос». Он будет назван «Кузбасс-300». Об этом сообщается на сайте Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ).

«Одной из его особенностей будет то, что в этом спутнике будет заложен символ Кузбасса — 300 граммов угля», — сказал врио ректора университета Алексей Яковлев.

Уточняется, что запустить наноспутник в космос планируют осенью 2021 года. Запуск будет приурочен к 300-летию с начала промышленного освоения региона.