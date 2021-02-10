Уфа, , 15:39 — REGNUM Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения министру строительства и архитектуры республики Рамзилю Кучарбаеву. Об этом 10 февраля сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, Верховный суд республики изменил меру пресечения обвиняемому на домашний арест.

Ранее Кировский районный суд города Уфы вынес решение о заключении фигуранта уголовного дела под стражу на два месяца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что чиновник был задержан в феврале 2021 года. В 2017 году обвиняемый занимал должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан». По версии следствия, он знал о том, что на построенных очистных сооружениях в г. Кумертау специалисты не провели пусконаладочные работы, а значит эти сооружения не были подготовлены к работе.

Следователи считают, что фигурант уголовного дела подписал акт о завершении строительства данного объекта. На основании этого акта очистные сооружения были введены в эксплуатацию, но оказались не пригодными для использования. Таким образом, был нанесен ущерб государству в размере более 95 млн рублей.

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