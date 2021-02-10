Нур-Султан, , 15:33 — REGNUM Вакцина от COVID-19 «Спутник V», созданная в России, является эффективной и безопасной. Об этом 10 февраля заявил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на брифинге в Служба центральных коммуникаций страны.

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Как отметил глава минздрава республики, все допущенные для проведения вакцинации в Казахстане препараты от COVID-19 являются проверенными и безопасными.

«Вы знаете, что сейчас поступила первая российская вакцина «Спутник V», наши коллеги по министерству здравоохранения и в регионах привились уже этой вакциной и остальные медицинские работники. Эта вакцина эффективная и безопасная», — заявил Цой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Казахстана Алексей Цой рассказал о ситуации с пандемией коронавирусной инфекции в стране.