Новосибирск, , 15:28 — REGNUM Одна из важнейших задач для здравоохранения Новосибирской области в 2021 году — модернизация первичного звена. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

По его словам, за пять лет планируется строительство 16 объектов здравоохранения, в том числе — семи поликлинических отделений и девяти врачебных амбулаторий.

Также, предусматривается реконструкция трех и капитальный ремонт 23 объектов. Запланирована покупка более 2 тысяч единиц медоборудования, из них — более 100 единиц «тяжелого».

Для доставки медработников до места жительства пациентов, а также для доставки пациентов, в том числе маломобильных, до медорганизаций, будет приобретено 425 единиц автотранспорта.