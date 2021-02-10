Москва, , 15:20 — REGNUM Налог на добавленную стоимость для детской и учебной литературы должен быть отменён. Такое предложение в ходе пресс-конференции, посвященной фестивалю «Книжный маяк Петербурга», выдвинул глава Российского книжного союза Сергей Степашин.

«У меня было кардинальное предложение — я думаю, сейчас меня, может быть, снова услышат, тем более премьер-министр у нас бывший налоговик, Михаил Владимирович Мишустин. О том, чтобы для детской литературы и учебной — по крайней мере, для детской учебной — отменить налог на добавленную стоимость», — сказал Степашин.

Он напомнил о европейской практике, где отсутствует НДС на такие типы книг.

Степашин также подчеркнул, что данный шаг сразу удешевит стоимость детских и учебных книг на 30%.

Глава РКС посетовал на то, что программа поддержки детского чтения продвигается на самом высоком уровне уже несколько лет, однако всё ещё не была принята: «Там предусмотрен ряд мер, в том числе прямой финансовой поддержки детских книг».