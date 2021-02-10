Белгород, , 15:47 — REGNUM В психиатрическую больницу на лечение принудительно отправили жительницу Краснояружского района Белгородской области. Мать девятимесячного ребёнка утверждает, что её госпитализировали против её воли, в региональном департаменте здравоохранения объяснили, что пациентка сама подписала согласие, сообщает 10 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Историю обсуждают в белгородских социальных сетях. По словам подруги госпитализированной женщины, та живёт вместе со своей матерью, в доме регулярно происходят ссоры, а бабушка часто выказывает неприязнь к маленькой внучке. Именно бабушка принудительно отправила дочь в психиатрическую больницу, где женщине «колют какие-то лекарства, не называя препаратов».

В администрации Краснояружского района ответили телеграм-каналу «Белгород №1», что на женщину поступило заявление от родственников, в котором говорилось о её неадекватном поведении и нежелании должным образом ухаживать за своим ребёнком. В семью приехала специальная комиссия из сотрудников полиции и врача-психиатра. В доме они застали беспорядок, нервную мать в грязной одежде и после медицинского осмотра приняли решение о госпитализации женщины.

«4 февраля данная пациентка лично подписала добровольное согласие на обследование и дальнейшее лечение в Грайворонской психиатрической больнице. В настоящее время женщине организована медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара вышеуказанной медицинской организации», — заявили в департаменте здравоохранения региона.

Специалисты районного отдела семьи и опеки провели обследование условий жизни девятимесячной девочки. По распоряжению главы района предварительная опека над ребёнком назначена её бабушке.