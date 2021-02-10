Москва, , 15:20 — REGNUM Почти 2,2 млн человек уже получили первый компонент отчественной антикоронавирусной вакцины «Спутник V». Об этом заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил 10 февраля на круглом столе «Вакцинация от COVID-19 — эффективный барьер вызовам пандемии».

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Он добавил, что оба компонента вакцины получили более 1,7 млн жителей РФ. Уровень безопасности вакцины хороший, уточнил Логунов.

Как сообщало ИА REGNUM, Логунов рассказал об оптимистичном и пессимистичном сценариях формирования в России вакцинированной прослойки населения. По первому сценарию, 70% иммунной прослойки сформируются до середины лета текущего года, по второму — процесс затянется до начала осени.

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