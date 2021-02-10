Архангельск, , 15:12 — REGNUM В Архангельской области за последние сутки выявили 219 больных COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Среди новых заболевших — 107 архангелогородцев, 38 северодвинцев, 26 жителей Вельского района, 17 котлошан. Новые случаи заболевания выявлены также в Мезенском, Устьянском, Приморском и других районах области. Всего на лечении с COVID-19 находятся 4148 человек.

По данным штаба, с начала пандемии в регионе COVID-19 переболели 49 516 человек, 192 из них были признаны здоровыми за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области от COVID-19 скончались 679 человек.