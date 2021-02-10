Новосибирск, , 15:10 — REGNUM В Новосибирске ночью 11 февраля похолодает до — 29 °C, в пригороде — до — 32 °C. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

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«11 февраля ночью ожидается местами небольшой снег. Ветер западный 3−8 м/с. Температура воздуха −27… −29 °C, в пригороде до — 32 °C. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Уточняется, что метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе.