Абха, Саудовская Аравия, , 15:11 — REGNUM Представители Аравийской коалиции, во главе которой стоит Саудовская Аравия, сообщили об атаке йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) на аэропорт саудовского города Абха. Об этом 10 февраля сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свой источник.

По информации источника, в результате совершенного на аэропорт нападения загорелся гражданский самолет.

Также указывается, что в настоящее время возгорание ликвидировано, другие подробности атаки не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два мощных взрыва произошли в йеменской провинции Мариб.