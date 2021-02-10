Куала-Лумпур, , 15:05 — REGNUM Правительство Малайзии решило вновь открыть магазины розничной торговли для восстановления экономики страны, сообщает Antara.

Министр обороны Малайзии Исмаил Сабри Якуб заявил, что многие работники пострадали с экономической точки зрения. Некоторые были вынуждены уйти из бизнеса, а процент безработицы увеличился.

В Малайзии откроют магазины одежды, аксессуаров, обувные магазины, фотомагазины, комиссионные магазины, цветочные магазины, магазины косметики и рестораны.

Как сообщало ИА REGNUM, департамент статистики Малайзии объявил, что число безработных в стране выросло на 4,8% или до 772 900 человек в декабре 2020 года.

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